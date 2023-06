Frasi sull’infinito | le più emozionanti da condividere

Leggi su dilei

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tutti noi, durante la nostra esistenza, viviamo attimi intensi, ricchi di passioni ed emozioni forti e profonde. Ci sono sentimenti che durano per l’eternità, ci sono cose che ci trasportano verso l’infinito e oltre, come le onde del mare, che ci spingono a guardare verso un’unica direzione e verso un paesaggio che non ha fine, e ci fa sognare. Per celebrare i sentimenti eterni, le emozioni profonde, l’amore senza fine, DiLei ha raccolto una serie didacon le persone a cui vuoi bene, pensieri e aforismi, citazioni di autori famosi e canzoni.amore L’amore è uno dei sentimenti che più ci riempie il cuore, e forse quello che presenta le più svariate sfaccettature. L’amore è universale, è il sentimento che proviamo per il ...