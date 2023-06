Franco Ricciardi in concerto al Maradona | “Per me un sogno che si realizza”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“È unche si”. Queste le prime parole pronunciate dal cantante partenopeo, che sabato 10 giugno si esibirà allo Stadio Diego Armandodi Napoli. Un grande, presentato oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, andato sold out in pochissimo tempo, considerato che a sole 4 ore dall’inizio della vendita dei biglietti, ne erano andati via più di 8mila. Visibilmente emozionato, l’artista napoletano ha raccontato come oggi vive il raggiungimento di questo: un punto di partenza e non di arrivo. “Non mi piace essere identificato come il numero uno – sottolinea-, preferisco pensare di essere un 3 o 4, che deve sempre lavorare per migliorare. Un anno fa non avrei mai ...