Francia sotto choc per l’attacco ai bambini ad Annecy

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un uomo armato di coltello ha ferito sei persone, tra cui quattromolto piccoli, giovedì mattina, seminando il terrore in un parco sulle rive del lago di, prima di essere arrestato dalla polizia. Tre delle vittime, duee un adulto, sono in prognosi riservata. Le autorità francesi stanno valutando il carattere terroristico o meno dell'attacco. L'uomo, di nazionalità siriana, classe 1991, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia, dove risiedeva da 10 anni.Tutta laper l'attacco ai. Il presidente Emmanuel Macron ha denunciato un "attacco di vigliaccheria assoluta". "La Nazione è. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati", ...