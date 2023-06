Francia | bambini accoltellati in un parco Grave il bilancio dell’attentato

(Di giovedì 8 giugno 2023) : quattroe un adulto sono stati feriti, tremente Questa mattina, neldel Pâquier, davanti al lago di Annecy, in, un uomo, probabilmente di origini siriane, ha aggredito con un coltello un gruppo didi età inferiore ai quattro anni. Secondo le prime informazioni riportate dai media, l’uomo indossava un turbante in testa e con un coltello, intorno alle 9:45, si è scagliato contro i piccoli che stavano giocando nel. Quattroe un adulto sono rimasti feriti, tre sono in pericolo di vita. Poco dopo l’uomo è stato neutralizzato dalla polizia francese. Leggi anche: Papa Francesco scherza con il chirurgo dopo l’operazione. Ecco cosa ha detto Non ancora si conoscono le motivazioni del gesto. Si sa solo che l’uomo aveva ...

Tre dei bambini, di circa tre anni ... La prima ministra, Elisabeth Borne, è immediatamente partita alla volta di Annecy, nel sud-est della Francia, al confine con la Svizzera.