Francia | attentato in un parco di Annecy Diversi feriti accoltellati | quattro sono bambini Alcuni sono gravi – Video

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un uomo armato di coltello ha ferito diverse persone in undi, in Alta Savoia, in. Isarebbero 4e due adulti, secondo un nuovo bilancio citato da Le Parisien. Di queste 6 persone, 3in pericolo di vita. Ihanno circa 3 anni. Tutta la zona dell’, attorno al “Jardin de l’Europe” e al Paquier, è transennata dalla polizia. L’assalto, con un coltello, è avvenuto alle 9:45 in un piccoloattrezzato con giochi all’interno di un giardino. La prima ministra, Elisabeth Borne, è immediatamente partita alla volta di. Secondo quanto riferiscono i giornali francesi l’aggressore è già stato arrestato: si tratta, stando ...

