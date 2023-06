Francesco Coco | la prima vittima delle Brigate Rosse

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023), nato a Terralba il 12 Dicembre 1908, è stato il procuratore generale di Genova ed è passato alla storia come larivendicata dalle, durante gli anni di piombo. Era l’8 Giugno 1976. Il procuratore sta tornando a casa dal Palazzo di Giustizia di Genova, quando viene sorpreso insieme ai due uomini della scorta, il brigadiere Giovanni Saponara e l’appuntato Antioco Deiana, da cinque uomini armati. L’omicidio avvenne sugli scaloni della Salita di Santa Brigida, una traversa della centralissima via Balbi a pochi metri dall’Università degli Studi e dalla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. Dopo essersi laureato in giurisprudenza,ha dedicato la sua vita alla battaglia contro il ...