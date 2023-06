Franca Gandolfi | chi era la moglie di Domenico Modugno e il tradimento con Maurizia Calì

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023)è stata principalmente un’interprete di cabaret e del teatro di rivista, e nella stagione 1956-1957 ha lavorato anche con Totò, nello spettacolo A prescindere. E ha recitato con lo stessonel film Questa è la vita del ’54, un racconto corale con la regia fra gli altri di Mario Soldati e Aldo Fabrizi. Insieme a “Mimmo” la nostra ha anche cantato (per esempio “La cicoria”). Dopo qualche esperienza nel cinema, nel 1963 ha deciso di ritirarsi dalle scene, nonostante la giovane età, per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. A partire da quale momento, le partecipazioni diai grandi eventi del mondo dello spettacolo si sono molto diradate (ma la si è notata in mezzo al pubblico del Festival di Sanremo 2013). Sempre nel 2013 è stata interpretata dall’attrice Kasia ...