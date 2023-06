Forte di Vigliena | spiragli di pace dal neo borbonico Gulì | “Ma pari dignità nel ricordare i morti della rivoluzione del 1799”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo 224 anni potrebbe essere scoccata l’ora di unasimbolica, ma significativa. “Però vogliamo la par condicio” afferma Vincenzo, storico del Regno delle Due Sicilie. Dal mondo neoarriva un appello al reciproco riconoscimento a chi, oggi, si considera eredestoria giacobina e illuminista. A partire dal prestigioso Istituto per gli studi filosofici. Alla vigiliamanifestazione aldi, dove l’11 giugno comitati e associazioni sfileranno per chiedere il rilancio di Napoli Est, tradita da mille promesse, e dello storico sito, monumento nazionale in totale abbandono. Il 13 giugnoildifu teatro di una battaglia decisiva ...

...hanno vergognosamente utilizzato in maniera indecente e senza alcuna autorizzazione piazza,... Si sono scontrati con un nemico più, il passaparola social. Non può da sola l'amministrazione ......impianto a gnl (in aggiunta ai già esistenti e non ancora delocalizzati impianti a GPLe ... La protesta giustissima e, a nostro parere, deve trovare altre forme di lotta e altri ...Infine San Giovanni a Teduccio, un sobborgo che offre spiagge tranquille sul Golfo di Napoli e le rovine deldi, risalente al XVII secolo. E proprio qui, trai muri delle case popolari ...

Unisciti a noi per l'evento al Forte Vigliena l'11 giugno 2023: commemorazione, riflessione e piani per il futuro di Napoli.224 anni dalle vicende legate al Forte di Vigliena, monumento dimenticato lungo la costa di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. Anche quest'anno residenti, ...