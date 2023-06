Formia Truffa ai danni dello Stato | aperta un’inchiesta su sette carabinieri

...tra loro dando vita ad uno stabile sodalizio criminale colto a commettere più delitti di, ... quando lei con il marito decidono di vendere i loro appartamenti dirivolgendosi ad un'agenzia ......tra loro dando vita ad uno stabile sodalizio criminale colto a commettere più delitti di, ... quando lei con il marito decidono di vendere i loro appartamenti dirivolgendosi ad un'agenzia ...

Formia, Sette carabinieri indagati per truffa latinaoggi.eu

FORMIA - Brutta vicenda per alcuni militari dell’Arma. Sette carabinieri in servizio a Formia sono indagati dalla Procura militare di Roma per truffa in danno dello Stato per una serie di anomalie neg ...Una donna di 88 anni di Isola del Liri avrebbe creato crediti di imposta inesistenti sulle sue proprietà nella città delle Cascate per poi cederli a fronte di false ...