Formia Realizzazione delle opere e degli interventi sul territorio | l’annuncio dell’Amministrazione

Circa 200 mila euro ciascuno anche per Sermoneta, Cori, Lenola e, con quest'ultima città che ... 200 mila euro per la riqualificazione igienico - sanitaria e ladi attrezzature e ...... in particolare sullo svincolo della superstrada Cassino -. Lunedì poi si proseguirà in zona ... in viale Bonomi ed in via Enrico de Nicola, dove si è proceduto anche alladi un ...... usato per ladi pizzi e merletti, abbiamo realizzato delle borse e una di queste è ... 'La nostra zona è vicina a luoghi abbastanza difficili,(Latina) è a 40 minuti da Casal di ...

Formia / Bilancio di previsione, il sindaco Taddeo: "Programmati e ... Temporeale Quotidiano

E’ stata inviata alla Direttrice dell’ASL Latina, Silvia Cavalli, ai Sindaci del Distretto LT 5 e ai Consiglieri della Regione Lazio una lettera a firma della Comunità Lazio Meridionale e Isole Pontin ...FORMIA – E’ stata inaugurata ieri mattina, alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo e dell’assessore al Turismo Giovanni Valerio, la mostra espositiva dal titolo “Mostrare, Narrare, Evocare” – Un abb ...