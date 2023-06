Forlì | rissa a colpi di accetta in pieno centro | la colluttazione ripresa da un balcone – Video

(Di giovedì 8 giugno 2023) La Squadra Mobile della Questura diha acquisito le immagini del filmato amatoriale girato e sta indagando per identificare le tre persone che attorno alle 20.30 di ieri si sono affrontate adiin piazza Saffi. Le immagini, ormai virali sul web e girate da uno dei tanti uffici che si affacciano sulla piazza, mostrano tre persone che, armate di, si affrontano minacciosamente. Durante launo cade a terra e, con guizzo, riesce ad evitare un colpo inferto dall’avversario che, colpendo il selciato, produce un mare di scintille. Fendente che, se a segno, avrebbe potuto avere anche esiti mortali. Seguono, sempre brandendo le accette, un altro paio di corpo a corpo fra i tre, che poi si allontanano in direzioni diverse. È solo l’ultimo, e ben più grave, episodio di una ...

