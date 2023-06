Footvolley | Mondiale 2023 | nel weekend si assegna il primo titolo | presenti Faccini-Iacopucci

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) E’ tutto pronto per l’zione deldella storia del. La manifestazione patrocinata da Roma Capitale, in programma il 9, 10, e 11 giugno al Pinetina Beach Village di Ostia, vedrà la partecipazione di 17 Paesi provenienti da 4 continenti: Africa, America, Asia, Europa. L’Italia sarà rappresentata dai vice-campioni d’Europa Alaine Federico, mentre in campo femminile le sorti azzurre saranno affidate a Elisabetta Fiorella e Sara Cupellini. E’ prevista anche la disputa di due match-ambassador, in cui gareggeranno ex calciatori e personaggi dello spettacolo come Pluto Aldair e Max Tonetto. Il campione del mondo 2006 Simone Perrotta e l’ex centrocampista della Roma, Rodrigo Taddei, effettueranno la premiazione ...