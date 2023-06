‘FootbALL’ | Gravina | “Figc sostiene questo progetto e ne condivide valori e obiettivi”

... come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Club Barcelona e ...un ruolo importante di tessitura e mediazione da parte della Figc e del presidente Gabriele... come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Club Barcelona e ... oltre all'uscita di scena di Andrea Agnelli, e consigliato dalla Figc e dal suo presidente(...... che ha fatto registrare dati preoccupanti come sottolineano dallo stesso presidente Figc: '... Non solo, perché hanno poi anche esposto uno strisione con scritto 'terror in the final'. ...

UEFA, al via il programma 'FootbALL' per evidenziare l'importanza ... FIGC