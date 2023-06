Follia in centro a Forlì | rissa a colpi di accetta fra tre uomini – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 giugno 2023) Unaripresa da un cellulare e diventata virale sui social mostra tre persone che si fronteggiano in pieno, con unain mano. La Squadra Mobile della Questura diha acquisito le immagini del filmato amatoriale girato e sta indagando per identificare i tre che ieri, attorno, alle 20,30 si sono affrontati adiin piazza Saffi. Nelle immagini della colluttazione si vede uno che cade a terra e, con guizzo, riesce ad evitare un colpo inferto dall’avversario che, colpendo il selciato, produce un mare di scintille. Un colpo che, se andato a segno, poteva esser mortale. Continua il degrado intorno all’omonima Galleria Saffi, in corso Mazzini, quasi davanti alla sede del comando provinciale dei carabinieri. La Galleria, ormai con ...