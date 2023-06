Fiorentina | l’anno prossimo niente Europa | ma c’è ancora una possibilità…

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) Seconda sconfitta in due finali per i viola nell’arco di 15 giorni: dopo il ko con l’Inter in Coppa Italia anche quello il West Ham in Conference League PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Perdere una finale fa male, malissimo. Perderne due, a distanza di 15 giorni, è come subire un colpo letale. Dopo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.