Fiorentina | Italiano dopo il ko | ' Futuro? Parlerò con Commisso'

PRAGA -battuta 2 - 1 dal West Ham nella finale di Conference League . Dopo il ko maturato all'Eden Arena di Praga, ha parlato così l'allenatore della, Vincenzo: " Abbiamo perso due finali giocate bene. Un peccato perché quella di stasera non immagivo potesse finire in questo modo. Abbiamo avuto occasioni, poi hanno segnato ...- West Ham 1 - 2(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Jovic. All.. WEST HAM (4 - 2 - 3 -...... Firenze piange su una serata maledetta, dove un West Ham inferiore ma più freddo nel momento risolutivo porta a casa una coppa che era ampiamente alla portata della squadra di. Abbonati ...

Fiorentina, Italiano in conferenza: “Serve più qualità, parlerò con Commisso di mercato” Tutto Napoli

2 minuti per la lettura PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Beffa atroce per la Fiorentina, che perde 2-1 con il West Ham e dice addio ai sogni di gloria. E’ Bowen negli istanti finali del match a r ...Una stagione piena di difficoltà, malinconie, meraviglie e colpi di reni. La delusione per aver perso due finali è tantissima. Ora il confronto fra Commisso e l’allenatore, con molti aspetti da chiari ...