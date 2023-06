Fiorentina | Bonaventura | 'Trasformiamo questa rabbia in qualcosa di positivo'

7,5: l'uomo in più di Italiano, un Jack che si trasforma in jolly nella gara più importante degli ultimi decenni della. L'ex Milan lo trovi dovunque, con la palla tra i piedi ...Pochi minuti dopo il pareggio dei Viola con un gran gol di. Quindi, quando già le ... Ma la serata di coppa resterà impressa nella mente di tifosi e giocatori dellaanche per il ...Lareagisce immediatamente e appena 5 minuti dopo Giacomoinfila Areola con un diagonale su sponda di Nico Gonzalez. Ma è proprio al 90° che il West Ham piazza il gol vincente (...

Giacomo Bonaventura, com'è cambiato dall'esordio a oggi L'Ultimo Uomo

La Fiorentina di Italiano ha sognato fino all’ultimo il prestigioso successo internazionale contro il West Ham United di Moyes. Ma non c’è stato niente da fare. La Conference League se l’è aggiudicata ...Beffa enorme per la Fiorentina che è stata battuta per 2-1 al West Ham. Nel secondo tempo i gol. Benrahma segna su rigore, assegnato dal VAR per un mani ingenuo di Biraghi. Bonaventura pareggia, al 90 ...