Fiorentina | Amrabat dice addio! 'Orgoglioso di aver fatto parte di questo club' Ora è corsa a due

Il club viola, incassata la sconfitta nella finale di Conference League, si interroga sul suo futuro: a partire dalla posizione del tecnico e del possibile addio del centrocampista ...Commenta per primo Pare che arriveranno assalti da tutte le direzioni a Firenze per il mediano Sofyan. Nelle ultime ore, come riporta il portale tedesco TZ , è emerso l'interesse anche del Bayern per il centrocampista. Il centrocampista è nella lista dei bavaresi nel caso in cui non ...Il futuro di Sofyanappare sempre più lontano da Firenze. Il centrocampista marocchino della, già vicino al Barcellona a gennaio, sembra destinato a lasciare la Serie A in ...

Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina, ha postato su Instagram un messaggio d'addio alla società viola all'indomani della finale di Conference League persa contro il West Ham. Fin ...Il club viola, incassata la sconfitta nella finale di Conference League, si interroga sul suo futuro: a partire dalla posizione del tecnico e del possibile addio del centrocampista marocchino ...