Fiorello-Amadeus | uno strano messaggio in diretta al TG1 | Domani mattina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha mandato uninal TG 1 delle 13.30: ecco quali sono state le sue parole Lo showman siciliano più irriverente di tutti alias Rosarioè alla guida di Viva Rai 2, un format che riesce sempre a intrattenere bene il pubblico per la sua struttura. Trattasi infatti di una rassegna stampa nella quale non mancano proprio mai momenti di spettacolo puro con l'esibizione degli ospiti e del conduttore stesso. Divertenti poi anche gli sketch che il presentatore fa con Fabrizio Biggio, che tutti noi conosciamo come membro del duo I Soliti Idioti, e Mauro Casciari, speaker radiofonico di RDS - ormai a tutti gli effetti pronto per diventare un attore della nota serie ambientata a Napoli, Mare Fuori. La vitalità che offre uno show come Viva Rai 2 anche grazie a tutti i ...