Finals NBA 2023 | Jokic e Murray fanno la storia | Denver vince gara-3 e si porta sul 2-1

(Di giovedì 8 giugno 2023) La-3 delleNBAsarà una partita che verrà consegnata ai posteri. Il merito è tutto di Nikolae Jamal, che riscrivono lacon due prestazioni leggendarie. INuggets vincono 109-94, sbancando Miami endosi sul 2-1 nella serie con il fattore campo nuovamente dalla loro parte. Dopo due quarti di grande equilibrio e che hanno visto i Nuggets chiudere avanti di cinque punti all’intervallo, è nella terza ripresa che gli ospiti trovano l’allungo decisivo.tocca la doppia cifra di vantaggio e arriva anche sul +20, con Miami che non riesce a reagire e deve alzare bandiera bianca. Si diceva, però, di come Nikolae Jamalsiano entrati nella ...

Agli Heat non basta il miglior Jimmy Butler della serie: ecco le pagelle della terza partita tra Miami e Denver alle...E proprio Mike Miller, oggi un agente, prima del via accetta di rispondere a un paio di domande sul suo 'assistito' più famoso, Paolo Banchero, e sul suo futuro a livello internazionale . Ammette ...I Denver Nuggets vincono con autorità gara - 3 contro i Miami Heat e si riprendono il fattore campo, trascinati dalle triple doppie di Nikola Jokic e Jamal Murray (mai nessuno come loro alle) e pescando un jolly inatteso con l'energia di Christian Braun. Jimmy Butler segna 28 punti e Bam Adebayo ne aggiunge 21 con 17 rimbalzi, ma Miami non trova le percentuali di gara - 2 e crolla ...

NBA Finals, DeAndre Jordan e le parolacce in italiano: "Tutta colpa del Gallo". VIDEO Sky Sport

La gara-3 delle Finals NBA 2023 sarà una partita che verrà consegnata ai posteri. Il merito è tutto di Nikola Jokic e Jamal Murray, che riscrivono la storia con due prestazioni leggendarie. I Denver N ...All'età di 42 anni, Udonis Haslem registra un nuovo record nella storia della NBA diventando il giocatore più anziano a disputare una partita delle NBA Finals.