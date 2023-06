FIFA | Infantino | “Premi al Mondiale Femminile saranno reali”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Gianni, presidente della, ha messo l’attenzione sul prossimoche è pronto a partire. Il numero uno dellaha parlato deiper ciascuna giocatrice che vincerà la competizione più importante per nazionali. Queste le parole di: “Questo nuovo modello di distribuzione, senza precedenti, farà sì che ogni singola giocatrice della Coppa del mondo2023 può ora contare su una remunerazione completa per i suoi sforzi nel corso del torneo. La capitana che alla fine solleverà l’iconico trofeo della Coppa del Mondo il 20 agosto a Sydney riceverà 270.000 dollari, così come ciascuna delle sue 22 compagne di squadra. Lo stipendio globale delle calciatrici professioniste è di circa 14.000 dollari all’anno, ...

(Adnkronos) – Ogni giocatrice della Coppa del Mondo femminile riceverà almeno 30.000 dollari dalla Fifa, e le 23 giocatrici della squadra vincitrice del titolo riceveranno ciascuna 270.000 dollari.