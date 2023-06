Fidanza Fdi patteggia 1 anno e 4 mesi per corruzione | ' A malincuore | perché sono innocente'

Hanno concordato con la Procura di Milano un patteggiamento a un anno e 4 mesi, pena sospesa e senza interdizione dai pubblici uffici, l'europarlamentare diCarloe il deputato dello ...Soltanto due giorni fa Carlo, capo delegazioneal parlamento europeo aveva dichiarato: "Lavoriamo per un blocco con il Ppe, ma con i liberali c'è sintonia". Oggi la notizia: l'europarlamentare Carloe il ...Hanno concordato con la Procura di Milano un patteggiamento a un anno e 4 mesi, pena sospesa e senza interdizione dai pubblici uffici, l'europarlamentare diCarloe il deputato dello stesso partito Giangiacomo Calovini, che erano ...

Corruzione, patteggiano l'europarlamentare Carlo Fidanza e il deputato FdI Giangiacomo Calovini Corriere Milano

L’ex consigliere comunale di Brescia di Fratelli d’Italia Giovanni avrebbe lasciato l’incarico facendo subentrare in Consiglio comunale Calovini. In cambio ...L’ex consigliere comunale di Brescia di Fratelli d’Italia Giovanni avrebbe lasciato l’incarico facendo subentrare in Consiglio comunale Calovini. In cambio ...