Fiammata per i prezzi di grano e avena dopo l’allagamento dei terreni ucraini. Ma nell’ultimo anno prezzi giù del 40%

(Di giovedì 8 giugno 2023) Iniziano a farsi sentire suidelle conseguenze della distruzione della diga di Kakhovka, in Ucraina. Iallagati sono in parte destinati alla coltivazione dei cereali, di cui Kiev è un grande esportatore. A rischio ci sono circa 50mila ettari di aree coltivabili (equivalenti più meno a 70mila campi di calcio, ndr). Le quotazioni delsono balzate oggi del 10%, superando i 626 dollari per bushel (27 kilogrammi). L’ha registrato un impennata del 13%, il mais un più modesto, ma comunque significativo, + 6,2%. Le quotazioni delrimangono comunque ben al di sotto del picco di circa 1.200 dollari raggiunto nelle settimane seguite all’invasione dell’Ucraina. Le quotazioni erano in costante calo dallo scorso 30 settembre. Nonostante i ...