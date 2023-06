Femminicidio | Schlein | ‘piaga strutturale | serve impegno di tutti'

... che si riferisce al. Nel fondo spicca la geopolitica , con il pezzo intitolato '... DOMANI ', l'ora della verità. La minoranza (e non solo) prepara il processo' apre il quotidiano ...Frase irripetibile, De Luca disintegraper la cacciata del figlio In particolare, tra le ... La ricetta di La Russa contro ilIntanto, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ...Oggiterrà una conferenza stampa sul. Bene. Per lunedì, perché il dibattito non si concentri troppo sull'analisi della sconfitta, tema divisivo, potrebbe proporre una cabina di ...

Femminicidio: Schlein, 'dal governo primo passo ma bisogna ... Il Dubbio

Roma, 08 giu. – (Adnkronos) – “Il Pd è impegnato a contrastare ogni forma di violenza di genere, per questo presentiamo le nostre proposte e il nostro punto di vista”. Lo ha detto la segretaria del Pd ...Roma, 08 giu. – (Adnkronos) – “Bene che il governo abbia raccolto molte indicazioni emerse dalla commissione Femminicidio della scorsa legislatura, cui il Pd ha dato un forte contributo. Manca però un ...