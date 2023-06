Femminicidio | Petrucci FdI | ' non è governo parole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Come ormai è ampiamente chiaro a tutti, questo non è ildelle. Dalla fine dello scorso anno a oggi, in poco più di sei mesi, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sta affrontando tutte le criticità più importanti della Nazione, rimaste per anni prive di soluzione". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia Simona. "È il caso del contrasto ai femminicidi - ha sottolineato - e più in generale alla violenza contro le donne, fenomeno che troppe volte, in passato, ha generato un gran parlare ma pochi, pochissimi fatti. Potenziamento dell'uso del braccialetto elettronico, ampliamento dei casi in cui applicare ammonimenti e sorveglianze speciali, processi più veloci, pene più severe, magistrati sempre più specializzati nell'affrontare casi di violenza. Ecco un percorso concreto, ...