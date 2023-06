(Di giovedì 8 giugno 2023) – “Prima ilpromette misure contro femminicidi e violenza di genere ma poi dice no all’aumento delle risorse per il reddito di libertà per le donne vittime di violenze. Tante parole,. Il contrasto della violenza di genere passa anche per l’indipendenza economica”. Così in un tweet la consigliera regionale Pd del Lazio Eleonora(nella foto), presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile e Ambasciatrice di Telefono Rosa. (Com/Ros/Dire)

...ilè continua, non solo per garantire giustizia alle vittime ma anche per fare in modo che nessuna debba perdere la vita per mano di un uomo che le aveva dichiarato amore. Come...... mamma Loredana e papà Massimo impegnati attivamente nella lotta contro il, tengono ... Si conoscono anche Alba Chiara Baroni eStanga che frequentano le stesse scuole fin dall'asilo,......ilè continua, non solo per garantire giustizia alle vittime ma anche per fare in modo che nessuna debba perdere la vita per mano di un uomo che le aveva dichiarato amore. Come...

Femminicidio. Mattia (PD): Da governo solo promesse ma niente soldi RomaDailyNews

Rafforzamento delle misure cautelari, e quindi l'ammonimento, braccialetto elettronico applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima e amplia ...Roma, 1 giu. (askanews) - "A poche ore dal femminicidio di Giulia Tramontano, a Roma oggi una poliziotta è stata uccisa a colpi di pistola da un suo collega, ...