Femminicidio | Fallucchi Fdi | ' ddl passo importante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Il ddl Roccella rappresenta unper il contrasto alla violenza sulle donne, soprattutto in termini di prevenzione. L'arresto in flagranza differita - entro le 48 ore - per stalking, per violazione del divieto di avvicinamento - 500 metri di distanza - e per maltrattamenti contro i familiari rappresenta una novità notevole. La risposta della giustizia sarà quindi più rapida, anche grazie alla norma che riduce i tempi per l'accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate dai pubblici ministeri e per la loro applicazione da parte del gip". Così in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Anna Maria. "Il pacchetto di misure varato dal Consiglio dei ministri è la conferma dell'attenzione del Governo rispetto questa tragica piaga. Sono misure incisive che serviranno certamente ...