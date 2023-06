Fedez | “Vi spiego perché ho litigato con Luis Sal Non tornerà a Muschio Selvaggio”

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha pubblicato un video sul canale YouTube di, il podcast che il rapper conduceva insieme aSal dal 2020, per spiegare il motivo della rottura con il collega e amico. Il rapper, dopo settimane di ipotesi e domande sui social, ha deciso di chiarire il motivo per cui lui eSal hannoin un video YouTube (QUI il link), e ha sottolineato che il collega nonpiù a. La rottura tra i due, infatti, era sotto gli occhi di tutti, ma in mancanza di spiegazioni ufficiali i fan del podcast erano allo sbando. I problemi tra i due colleghi sarebbero iniziati con la decisione di portarea Sanremo, in concomitanza con la presenza di ...

E finché mi diverto, porterò avanti Muschio Selvaggio", spiegain una puntata dedicata al 'caso'. "Il podcast non è nato per guadagnare soldi, abbiamo rifiutato tante entrate in questi anni per ...E finché mi diverto, porterò avanti Muschio Selvaggio', spiegain una puntata dedicata al 'caso'. 'Il podcast non è nato per guadagnare soldi, abbiamo rifiutato tante entrate in questi anni per ...Chiara Ferragni proprio non voleva più Luis Sal eha obbedito. Solo che il ricambio non é ... ha letto il mio messaggio e l'ha portato ai giornalisti, sennò non me lo.' Loredana Berté, ...

Il rapper ha spiegato il motivo dell'assenza dello youtuber e che cosa è successo tra di loro: dalla discussione lavorativa al messaggio con la decisione di lasciare il podcast ...Quando i fan di Muschio Selvaggio hanno visto il primo episodio del podcast condotto solo da Fedez e senza Luis Sal, subito sono partiti i gossip e le più diverse.