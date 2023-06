Fedez rimane solo a Muschio Selvaggio | è rottura con Luis Sal | Le pillole de La Velenosa

(Di giovedì 8 giugno 2023) È fresca la notizia delladell’amicizia traSal. I due conducevano insieme su Twitch il programmacon grande successo, ma qualcosa da un po’ e precisamente da dopo Sanremo è cambiato. I loro affezionati ascoltatori era da un po’ che si chiedevano cosa fosse successo tra i due visto chenon si vedeva nel programma da qualche puntata.ha quindi risposto ieri spiegando la situazione: “Finalmente vi darò le tante agognate spiegazioni sulla sparizione didal podcast. E soprattutto mi preme spiegare perché non ho potuto dare delle spiegazioni fino a ora. Mi sarebbe piaciuto francamente che a dare le spiegazioni fosse statostesso per il rispetto di tre anni di lavoro insieme. Per ...

'E questo ha portato a una situazione delicata' puntualizza. Che continua a spiegare: ' ... Anche seil dispiacere: 'La cosa che mi dispiace di più è che per lavoro si è rotto un rapporto ...... ha incalzatofacendo comunque intendere che i due in questo momento non stanno parlando se non attraverso i rispettivi management. La porta del podcast per Salcomunque aperto: "Luis è ...Non mancano le gag social in casa Ferragnez. Questa volta, però, Chiara Ferragni cidi sasso. Ecco cosa è successo. Super attivi come sempre sui social Chiara Ferragni eche tra lavoro e siparietti domestici fanno divertire i propri seguaci. Curioso quanto accaduto in ...

Fedez e Luis Sal hanno litigato e a “Muschio selvaggio” rimane solo il rapper: “Abbiamo avuto un confronto acceso” True News

Il rapper ha spiegato il motivo dell'assenza dello youtuber e che cosa è successo tra di loro: dalla discussione lavorativa al messaggio con la decisione di lasciare il podcast ...Un'animata discussione post-Sanremo, un messaggio di congedo sul telefono, una conversazione che procede tramite i rispettivi management: «Non ho mai ricevuto dei campanelli d’allarme da parte di Luis ...