Federica Pellegrini adotta una tartaruga e la libera in mare | ' Un' esperienza che invito tutti a provare'

Un gesto speciale e soprattutto per una buona causa., in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani , ha deciso di sposare la causa della campagna Tartalove di Legambiente , adottando una delle tartarughe ospiti nel Centro di

Federica Pellegrini adotta e accompagna tra le onde «Libera», la tartaruga marina salvata da Legambiente Corriere TV

Una storia a lieto fine che ha visto oggi la nuotatrice olimpionica Federica Pellegrini liberare la tartaruga marina l largo del comune di Mattinata (FG) in Puglia. Libera era stata salvata dai ...Dalla cattura accidentale da parte di un peschereccio al soccorso e alle cure mediche fino alla liberazione in mare. È la storia a lieto fine della tartaruga Libera che è tornata in mare al largo del ...