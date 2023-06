Fdi | Fidanza chiede di patteggiare per corruzione | ' non è ammissione di colpa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Carlosceglie il patteggiamento nell'indagine sul presunto accordo che ha portato alle dimissioni del consigliere comunale di Brescia Gianfranco Acri. L'europarlamentare di Fdi e il deputato dello stesso partito Giangiacomo Calovini, che erano stati indagati per, hanno entrambi concordato con la procura di Milano un patteggiamento a un anno e 4 mesi, pena sospesa e senza interdizione dai pubblici uffici. Stando alle indagini della procura, l'ex consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri, sempre di Fdi, avrebbe lasciato il suo incarico, il 25 giugno del 2021, facendo subentrare in Consiglio comunale il primo dei non eletti, ossia Calovini (poi diventato deputato), vicino alla corrente politica di. In cambio, secondo l'accusa, avrebbe ottenuto l'assunzione del figlio, Jacopo ...