Fabio Salamida | chi è il giornalista?

La tragica morte della povera Giulia Tramontano è stata sfruttata da ... Matese News

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Napoli, 2 Giugno - Giulia Tramontano è stata uccisa dal suo compagno. Un uomo che l'ha tradita e che, non riuscendo ad affrontare la realtà, l'ha uccisa. Il ...