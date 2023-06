F1 | Mazepin non può tornare a correre | respinto ricorso dell’ex pilota Haas

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nessuno sviluppo positivo per Nikita, ilrusso sospeso dal Teamsubito dopo l’invasione ai danni dell’Ucraina. Il Governo inglese infatti ha inflitto pesanti sanzioni alla famiglia di, che è figlio di un noto oligarca russo che possiede la società chimica Uralchem. Dopo questo provvedimento,aveva intrapreso un’azione legale contro il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, nel tentativo di ottenere la revoca delle sanzioni. In questo modo ilsperava di poter rientrare nel Regno Unito e poter trattare con tutti i team britannici. A inizio 2023 è arrivata la sentenza favorevole della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ma oggi è arrivato l’alt dell’Alta Corte di Londra che hail...

Il pilota russo Nikita, sospeso dalla scuderia Haas in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia,potrà tornare a correre in Formula Uno, almeno nell'immediato futuro. Nonostante la sentenza a suo

Il pilota russo Nikita Mazepin, sospeso dalla scuderia Haas in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, non potrà tornare a correre in Formula Uno, almeno nell'immediato futuro.