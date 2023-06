F1 | Cangelli sicuro | “La Red Bull dominerà fino al cambio dei regolamenti Ferrari | obiettivo 2° posto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nuovo appuntamento con Motors2U, il format a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo dei motori. In esame, in questa puntata, il Gran Premio di Spagna di Formula 1 in compagnia del direttore di Tribuna Sport, Marco. L’appuntamento della massima serie a Barcellona segnava una tappa importante per verificare l’efficienza delle soluzioni tecniche portate principalmente da due squadre: Mercedes e. Entrambe sotto esame, hanno regalato alla domenica spagnola una gara a due volti. Da una parte, quelli sorridenti di Lewis Hamilton e di George Russell; dall’altra quelli delusi, frustrati, amareggiati, di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Tutto questo ha sicuramente messo in secondo piano quello che è l’incontrastato dominio di Max Verstappen e la sua tranquilla corsa verso il raggiungimento successo di Ayrton Senna, e non ...