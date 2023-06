Ex tronista torna su Instagram con 20 kg in meno

Leggi su biccy

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lo scorso luglio esplose il caso dell’exsparita dai social: si trattava di Veronica Burchielli. Non pubblicava post e storie da circa quattro mesi ed era così scattato l’allarme. “Veronica Burchielli si è presa una pausa dae penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima” – scrisse una fonte a VIP – “Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!”. Exsparisce dai social, una fonte anonima svela perché https://t.co/hTKsOftjCC — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 23, 2022 Una notizia che non trovò mai conferma, se non quella dell’effettivo allontanamento di Veronica ...