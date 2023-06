Evita questi errori quando fai la lavatrice | risparmierai un bel po’ di soldi in bolletta

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 8 giugno 2023) Se ogni volta che accendi latemi di spendere un salasso, ecco i nostri consigli per risparmiare in: non cambierai più Elettrodomestico fondamentale senza il quale ormai non riusciremmo più a vivere, laè la regina di ogni lavanderia. Oggi come oggi, grazie alla tecnologia di cui disponiamo, ancheelettrodomestici sono diventati sempre più moderni: possono essere programmati, azionati a distanza o addirittura caricati anche durante la fase di lavaggio, se si è dimenticato qualcosa fuori. Silenziose ed estremamente efficienti, le lavatrici hanno solo uno svantaggio: consumano energia elettrica. Usa lacosì:in(grantennistoscana.it)In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, dove i rincari ...