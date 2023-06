European Youth Event 2023 | i giovani della Ue insieme a Strasburgo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 giugno 2023) Venerdì 9 e sabato 10 giugno, l’(EYE) sarà caratterizzato da oltre 300 attività. Dibattiti, discussioni, opportunità di networking, spettacoli artistici, attività sportive e workshop interattivi in presenza e in remoto per parlare di futuro, anche dell’Europa, che dal 6 al 9 giugno 2024 dovrà rieleggere il suo Parlamento. L‘(EYE) è ospitato dal Parlamento europeo ae parte del programma si svolgerà all’aperto presso l’EYE Village. Sarà, tuttavia, possibile partecipare all’o online. Verrà aperto dal presidente del Parlamento Roberta Metsola il 9 Giugno, alle 10.30, nell’emiciclo del Parlamento. Elezioni europee ...