... il peso della depressione : sono molti i temi scientifici che esperti nazionali e internazionali discutono al 46° Congresso Nazionale della LICE, Lega Italiana Contro l'in corso a. ...... questi i temi al centro della 46° edizione del Congresso Nazionale della LICE, Lega Italiana Contro l', in corso afino a venerdì 9 giugno. E domani, nell'ambito della Campagna LICE "...... questi i temi al centro della 46° edizione del Congresso nazionale della Lice (Lega italiana contro l') in corso afino al 9 giugno. E domani, nell'ambito della Campagna Lice "Si va ...

Epilessia, a Napoli Congresso Lice: focus su violenza e abusi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ..."In questa 46° edizione del Congresso - dichiara Laura Tassi, Presidente LICE e neurologo presso la Chirurgia dell'Epilessia e del Parkinson del Niguarda, ...