Enzo Avitabile al Womad di Roma | ' Villanella o rock | napoletano o swahili | con me la musica apre tutte le porte Tina Turner? Una grande

È normale che ogni volta che è invitato al festival di world music inventato da Peter Gabriel nel 1980,si senta sempre invitato a nozze. A Villa Ada sarà di scena venerdì 9 giugno con ...... da Nino d'Angelo a Sal da Vinci, da Gigi d'Alessio a Tullio De Piscopo e James Senese, da Rosario Miraggio a Franco Ricciardi, Da Clementino a, da Serena Autieri a Lina Sastri, da ...Sul palco del Maradona è il momento dicon 'I Bottari', poi sale Silvio Orlando . L'attore, che ha interpretato il cardinale Voiello in 'The Young Pope', rivisita il 'Padre Nostro' in ...

Enzo Avitabile al Womad di Roma: «Villanella o rock, napoletano o swahili: con me la musica apre tutte le port leggo.it

Stefano De Martino ha condotto lo spettacolo (diretta Rai Due) dedicato ai campioni d'Italia. Il sindaco Manfredi: "La città ha mostrato a ...Lo show di cantanti e comici al Maradona non convince, il vero entusiasmo arriva solo nelle piazze mentre steccano tanti ospiti nella festa dello stadio ...