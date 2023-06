Elly Schlein | le faide della Papessa

fa poche interviste, e in televisione si vede solo nei salotti che la segretaria del Pd vede più vicini, come quello di Cartabianca, su Rai. La leader dem è stata ospite di Bianca ...Non sono ancora i fuochi d'artificio. Freddure per ora. Vuol dire che il governatore Vincenzo De Luca sta caricando le armi contro la segretariadopo la defenestratura del figlio Piero dal ruolo di vice capogruppo alla Camera. Inutile girarci attorno: l'atmosfera è tesissima. Otre la soglia limite. E prova ne è il relativo ...Lo ha detto la segretaria del Pd,, in conferenza stampa al Nazareno. .

Elly battuta dalla sosia. Il caso Ciani rompe il Pd ilGiornale.it

Roma, 08 giu. – (Adnkronos) – “La Commissione deve proseguire, abbiamo ripresentato la richiesta in questa legislatura, speriamo possa essere bicamerale, chiediamo di fare presto”. Lo ha detto Elly Sc ...Livia Turco. Più volte parlamentare, già ministra per la Solidarietà sociale (1996-2001) e ministra della Salute (2006-2008), oggi fa parte della Direzione nazionale del Pd. Nel 2022 ha scritto un lib ...