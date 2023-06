Ellie Fanning omaggia Grace Kelly nella nuova campagna di Cartier

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 8 giugno 2023) Life&People.it È proprio il suo momento. Dopo aver incantato il mondo grazie ai suoi outfit da sogno sfoggiati recentemente al Festival di Cannes la maisonha scelto lei, Elle, come global ambassador del brand. L’attrice statunitense ha quindi posato per lacollezione “Grain de cafè” del noto marchio francese,ndo la miticaposando elegantissima in degli scatti e in un video che rimandano chiaramente all’immaginario della Principessa di Monaco, sapientemente riletto e reinterpretato con una sfumatura più contemporanea, mandando in estati la rete della fashion community. 85 anni dopo il mito dirivive in ElleSi tratta di un’operazione originale e incantevole: facendo ad ...