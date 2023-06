Elisa Esposito | la “prof del corsivoe” lancia la nuova moda | «Ecco il maranzivoe | il tormentone dell’estate»

(Di giovedì 8 giugno 2023)ci riprova. La “delil “”, sperando le possa dare la stessa fortuna avuta un anno fa. Si tratta dell’unione tra il “” e i “maranza”, termine che si riferisce a ragazzi rozzi e volgari, in sostanza i tamarri. Questo tipo di etichetta si è fatta largo anche su TikTok e ha dato l’idea all’influencer.: cosa è il, che su TikTok ha 1.5 milioni di follower, ha spiegato la suaidea: «Pensavate che fossi sparita e che non avrei fatto più lezioni, eh? Ma sono tornata. È arrivata l’estate e di conseguenza sono tornata anche io. Quest’anno i maranza sono andati un sacco di ...

