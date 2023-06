Eintracht-Napoli | Daspo per un tifoso partenopeo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore diha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di un anno, nei confronti di un 27enne di Caivano che, prima dell’incontro di calcio, disputatosi lo scorso 21 febbraio a Francoforte, in occasione dei disordini tra i supporters locali e quelli partenopei in un’area di servizio della città dove un agente tedesco rimase ferito ad una mano, fu trovato in possesso di 5 bengala. Altri tre provvedimenti, della durata di tre anni, sono stati irrogati nei confronti di tre persone, di cui una condannata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un’altra per associazione di tipo mafioso e l’ultima in quanto destinataria di un’ordinanza applicativa di misura cautelare per associazione per ...