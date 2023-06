eFootball 2023 | in arrivo la modalità coop con la patch 2 6 0

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 8 giugno 2023) Con la2.6.0 potrebbe arrivare presto, in, la tanto attesa. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al simulatore calcistico targato Konami Attraverso il sito ufficiale di, Konami ha condiviso la notizia della2.6.0 programmata per oggi, giovedì 8 giugno. Una delle novità più succulente per questo nuovo update diè rappresentata dalla, che sarà disponibile in forma beta. Konami non ha ancora fornito ulteriori informazioni su questa, che sarà annunciata in seguito. Tuttavia, sappiamo che la beta della co-op sarà lanciata contemporaneamente ...