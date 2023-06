Ecoalf | arriva la collezione firmata da Natxo González | il surfista che sfida le onde più pericolose al mondo e le microplastiche

(Di giovedì 8 giugno 2023) Per festeggiare la Giornata Mondiale degli Oceani, abbiamo incontrato, il campione basco capace di surfareche possonore fino a 18 metri d’altezza. E che, per amore del mare, ha co-firmato una linea di mute sostenibili insieme a

Baggies, Baracuta e Filson , il brand sostenibile, il danese Rains specializzato in ... Dalla Cinainfine l'azienda Consinee , realtà di riferimento della filatura internazionale con ...La forza creativa chedal suo background celebra l'Africa contemporanea, incorporandone le ... Attenzione alla sostenibilità anche per il brand, che presenterà una collezione dedicata al ...Baggies, Baracuta e Filson , il brand sostenibile, il danese Rains specializzato in ... Dalla Cinainfine l'azienda Consinee , realtà di riferimento della filatura internazionale con ...