Ecco tutta la verità Maria De Filippi | adesso Todaro rompe il silenzio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) "Lavorare conè stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso”: Raimondo, intervistato da QdS, ha rotto ilsul suo futuro in tv, di cui di recente si è parlato parecchio. Secondo le indiscrezioni circolate di più, infatti, pare che il professore di latino americano lascerà Amici. Parlando proprio del talent di Canale 5, il ballerino ha detto: “Oggi gli altri prof. sono dei cari amici, gli allievi sono come dei figli. Ti restano le persone mentre le coreografie vanno e vengono”. Su Alessandra Celentano, collega con cui spesso ha avuto degli scontri accesi in tv, ha detto: "Al di fuori del lavoro siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene. Abbiamo un rapporto un po' particolare perché siamo molto legati, ma allo stesso tempo litighiamo tanto perché poi ognuno di noi crede fermamente nel suo ...