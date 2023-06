È tornato Mario Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Eccolo, è, un premier che difficilmente si concedeva in interviste e conferenze stampa, salvo poi accedervi ricoperto dagli striscianti applausi dei cronisti, dopo qualche mese di “ritiro” si riprende la scena. E lo fa nella sua prima uscita pubblica a Cambridge per ricevere il Miriam Pozen Prize dal Golub Center for Finance and Policy del Massachusetts Institute of Technology (solo per il nome, servono due targhette). L’ex governatore della Bce ha parlato di tutto un po’, dell’economia e dell’inflazione galoppante, ma anche e soprattutto di geopolitica. Unbattagliero, pronto a sostenere l’Ucraina “fino alla vittoria” forse più di quanto non avesse lasciato intendere durante la sua permanenza a Palazzo Chigi. Ricorderete, infatti, l’equilibrismo – dovuto alla ...