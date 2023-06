“È pazza” Isola dei Famosi 2023 | Pamela Camassa incastra Helena Prestes | “Ecco cosa ha fatto”

(Di giovedì 8 giugno 2023)deidistrugge. La prima finalista del reality, compagna di Filippo Bisciglia, non hain tempo a gioire per il risultato che subito si è ritrovata a discutere con una delle protagoniste assolute di questa edizione. La modella brasiliana, che si fa forza ogni giorno di fronte alla difficili condizioni di vita in Honduras, ha dovuto affrontare faccia a faccia praticamente tutti gli altri naufraghi. Certo l’arrivo dell’amica Nikita Pelizon l’ha confortata. Ma il suomento nei confronti del resto del gruppo è andato via via accentuandosi. Le liti più pesanti sono avvenute con Alessandra dei Jalisse, poi con Andrea Lo Cicero e Marzo Mazzoli. Recentementeè tornata con gli altri ...

, cagnolina bastonata!", Pamela attacca Helena all'Pamela ha rimproverato gli amici di fare 'comunella' con il 'nemico' e, anche quando la bufera si è abbattuta sull', ha diviso la ......Sainato di avere l'intenzione di sotterrare l'ascia di guerra con la concorrente de L'dei ... Non stare qua da sola come una... Stiamo tutti un po' tranquilli...' Un gesto molto apprezzato ...Per fare delle foto stupende, vai ai Giardini di Augusto, il punto panoramico più bello dell'. la famosissima insalata e la pezzogna all'acqua. Tra i locali migliori in cui mangiare bene ...

Camassa sbotta a L'Isola: "Pazza, falsa, ecco cosa ha fatto" Biccy

Pamela Camassa non sopporta Helena e questa non è una novità: le ultime news dall'Isola dei famosi con lo sfogo dell'ex miss Italia ...“Pazza, finta, cagnolina bastonata!”, Pamela Camassa attacca Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: ecco per quale motivo.