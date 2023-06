“È fatta” Giulia Salemi | stop alle voci | la notizia più attesa è arrivata

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023), forse il nome più chiacchierato di questi giorni. Per gossip e tv. Intantodi una crisi con Pierpaolo Pretelli. Proprio nelle ultime ore èla foto dei due insieme al party dell’ex concorrente del GF Vip 7 Alberto De Pisis. Una foto di coppia che sembrerebbe raffreddare le indiscrezioni circa un allontanamento. Non si parla d’altro da giorni, anche se nessuno dei due ha mai parlato di crisi, come già successo in passato. È lei a essere amica del festeggiato e il fatto che Pretelli l’abbia accompagnata alla serata significherebbe un nuovo riavvicinamento tra i due. La foto con Dayane Mello al compleanno di Alberto De Pisis ha però tranquillizzato solo in parte i fan dei Prelemi. Il silenzio della coppia a proposito di questo argomento continua ...