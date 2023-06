Duplice omicidio nel Napoletano | vittime un uomo e una donna

in provincia di Napoli. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, si tratta di un uomo e di una donna. Il delitto a Sant'Antimo, tra piazza Sant'Antonio e via Caruso. . 8 giugno 2023a Sant'Antimo oggi: uccisi un uomo e una donna. I corpi ritrovati tra piazza Sant'Antonio e via Caruso.in provincia di Napoli . Secondo quanto riferiscono i carabinieri , si tratta di un uomo e di una donna. Il delitto a Sant'Antimo , tra piazza Sant'Antonio e via Caruso. Giuia ...

Duplice omicidio a Sant'Antimo nel Napoletano: morti uomo e donna Fanpage.it

Possiamo migliorare la vostra esperienza su questo sito personalizzando i contenuti e gli annunci che visualizzate se accettate di farci utilizzare tecnologie di tracciamento Web come i cookie che aiu ...Se vuoi continuare a leggere OggiTreviso disattiva il tuo adblocker oppure abbonati. Duplice omicidio questa mattina a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Morti un uomo e una donna. Sul posto sono ar ...